Лукашенко лично нарубил дров для поставок в Европу

Александр Лукашенко поучаствовал в процессе рубки дров для отправки в европейские страны.

14 сентября пресс-служба белорусского президента "Пул Первого" показала видео, на котором Александр Лукашенко сам рубит дрова.

В видеозаписи Лукашенко утверждает, что данные дрова будут поставлены Беларусью в Европу в условиях нехватки энергоресурсов в регионе.

По словам Александра Лукашенко, он хочет помочь Евросоюзу, надеясь, что когда-то ЕС окажет помощь Беларуси.

Также Лукашенко выразил надежду, что польские президент и премьер-министр Анджей Дуда и Матеуш Моравецкий теперь не замёрзнут зимой.