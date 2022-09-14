Лукашенко лично нарубил дров для поставок в Европу
Александр Лукашенко поучаствовал в процессе рубки дров для отправки в европейские страны.
14 сентября пресс-служба белорусского президента "Пул Первого" показала видео, на котором Александр Лукашенко сам рубит дрова.
В видеозаписи Лукашенко утверждает, что данные дрова будут поставлены Беларусью в Европу в условиях нехватки энергоресурсов в регионе.
По словам Александра Лукашенко, он хочет помочь Евросоюзу, надеясь, что когда-то ЕС окажет помощь Беларуси.
Также Лукашенко выразил надежду, что польские президент и премьер-министр Анджей Дуда и Матеуш Моравецкий теперь не замёрзнут зимой.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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