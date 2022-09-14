Мистика в последнем альбоме Сектора газа

Уже само название последнего альбома группы Сектор газа Восставший из ада настраивает поклонников на мистический лад. И мистики в композициях оказалось немало.

Группа выпустила альбом восставший из ада через 13 лет после своего создания, и был он по счету 13 диском Сектора газа. Да еще и содержал в себе 13 песен. Хой спешил выпустить альбом – и был прав в поспешности, больше работ он не выпускал.

12 песен альбома соответствовали направлению хоррор-панк, что было вполне логично. Но одна отличалась от остальных тем, что была создана в манере привычной для более ранних композиций. Эта песня имела название Демобилизация. Более чем пророческим оказалось название для самого Хоя.

Критики полагают, что песня Восставший из ада напрямую указывают на приближающийся 2000-й год и предстоящий конец света.