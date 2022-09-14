Песков: Путин сам не захотел ехать на похороны Елизаветы II в Британию
Дмитрий Песков опроверг слухи о том, что Путина не пригласили на похороны британской королевы.
Днём 14 сентября Дмитрий Песков пообщался с представителями российской прессы, опровергнув слухи о том, что Владимира Путина не пригласили на официальную процедуру похорон британской королевы Елизаветы второй.
По словам Пескова, изначально Владимир Путин сам адресовал траурную телеграмму новому британскому королю Карлу третьему, где выразил соболезнования в связи со скоропостижной кончиной прежней британской королевы, однако президент России с самого начала не планировал ехать на её похороны.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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