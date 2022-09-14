ВКС России уничтожили до 70 украинских военных в Запорожской области

Генерал-лейтенант РФ Игорь Конашенков заявил, что российские лётчики уничтожили около 70 украинских солдат в Запорожской области.

В среду, 14 сентября 2022 года, глава департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ Игорь Конашенков в ходе брифинга оборонного ведомства заявил, что служащие российских воздушно-космических сил поразили огневые позиции 65-й отдельной механизированной бригады и 68-й отдельной пехотно-егерской бригады имени Олекса Довбуша ВСУ в Запорожской области.

Конашенков пояснил, что в результате высокоточного удара российской авиации были уничтожены до семидесяти украинских военнослужащих и пять единиц военной техники двух бригад Вооружённых сил Украины в районах запорожских сёл Доброполье и Новосёловка.