ВКС России уничтожили до 70 украинских военных в Запорожской области
Генерал-лейтенант РФ Игорь Конашенков заявил, что российские лётчики уничтожили около 70 украинских солдат в Запорожской области.
В среду, 14 сентября 2022 года, глава департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ Игорь Конашенков в ходе брифинга оборонного ведомства заявил, что служащие российских воздушно-космических сил поразили огневые позиции 65-й отдельной механизированной бригады и 68-й отдельной пехотно-егерской бригады имени Олекса Довбуша ВСУ в Запорожской области.
Конашенков пояснил, что в результате высокоточного удара российской авиации были уничтожены до семидесяти украинских военнослужащих и пять единиц военной техники двух бригад Вооружённых сил Украины в районах запорожских сёл Доброполье и Новосёловка.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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