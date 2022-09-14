Урсула фон дер Ляйен предложила ЕС отправить в Москву счета за электричество
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предлагает европейцам отправить свои счета за электричество в Москву.
Днём среды в европарламенте произошла словесная стычка между французским депутатом Манон Обри и главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен: Обри публично продемонстрировала свои счета за газ и электричество, обвинив власти Евросоюза в недальновидной энергетической политике.
В ответ фон дер Ляйен сообщила, что европейцы могут отправлять свои счета за коммунальные услуги в Москву, поскольку по её мнению, именно там кроется корень проблемы.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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