Украинские солдаты обстреляли село Красный Хутор в Белгородской области

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков заявил, что со стороны Украины ведётся обстрел российского села Красный Хутор.

В среду днём, 14 сентября 2022 года, губернатор Бегородской области Российской Федерации Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале заявил, что украинские военнослужащие открыли огонь по селу Красный Хуторо Краснооктябрьского сельского поселения.

Гладков отметил, что в результате атаки со стороны Украины есть повреждения инфраструктуры Красного Хутора, в настоящее время глава Белгородского района Владимир Перцев проводит экстренную эвакуацию населения российского села, чтобы предотвратить жертвы среди мирного населения.