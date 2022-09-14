Украинские солдаты обстреляли село Красный Хутор в Белгородской области
Белгородский губернатор Вячеслав Гладков заявил, что со стороны Украины ведётся обстрел российского села Красный Хутор.
В среду днём, 14 сентября 2022 года, губернатор Бегородской области Российской Федерации Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале заявил, что украинские военнослужащие открыли огонь по селу Красный Хуторо Краснооктябрьского сельского поселения.
Гладков отметил, что в результате атаки со стороны Украины есть повреждения инфраструктуры Красного Хутора, в настоящее время глава Белгородского района Владимир Перцев проводит экстренную эвакуацию населения российского села, чтобы предотвратить жертвы среди мирного населения.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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