Лукашенко: Беларусь не даст замёрзнуть Европе и Польше в частности
Александр Лукашенко заявил о готовности Беларуси помочь европейским государствам с энергоресурсами в преддверии отопительного сезона.
В среду Александр Лукашенко поучаствовал в процедуре по колке дров для их экспорта в страны Европы из Беларуси. Процесс колки дров снимался на видео Telegram-каналом пресс-службы Лукашенко "Пул Первого", и на видеозаписи белорусский президент заявляет о готовности Минска помочь Европе не замёрзнуть зимой.
В частности, Александр Лукашенко уверен, что благодаря поставкам белорусских дров в тепле будут находиться президент Польши Анджей Дуда и польский премьер Матеуш Моравецкий.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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