Белгородские власти опровергли информацию об обстреле пункта пропуска «Шебекино»
Белгородские власти опровергли информацию об обстреле автомобильного пункта пропуска «Шебекино» на российско-украинской границе.
В среду днём, 14 сентября 2022 года, ряд крупных Telegram-каналов сообщили, что украинская сторона открыла огонь по пограничному пункту пропуска «Шебекино» Белгородской области России.
Однако представители руководства региона опровергли информацию о стрельбе на границе Харьковской и Белгородской областей в районе украинского автомобильного пункта пропуска Плетневка и российского Шебекино.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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