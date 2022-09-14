Белгородские власти опровергли информацию об обстреле пункта пропуска «Шебекино»

Белгородские власти опровергли информацию об обстреле автомобильного пункта пропуска «Шебекино» на российско-украинской границе.

В среду днём, 14 сентября 2022 года, ряд крупных Telegram-каналов сообщили, что украинская сторона открыла огонь по пограничному пункту пропуска «Шебекино» Белгородской области России.

Однако представители руководства региона опровергли информацию о стрельбе на границе Харьковской и Белгородской областей в районе украинского автомобильного пункта пропуска Плетневка и российского Шебекино.