Почему люди боятся мертвецов
Антропологи и археологи практически единогласно утверждают, что люди боялись и продолжают бояться мертвецов. Да часть наших современников может подтвердить страх по отношению к умершим на собственном примере.
При раскопках захоронений практически всех древних культур находятся подтверждения загрязнения или какого-либо осквернения тел, сделанных с целью, чтобы усопший не восстал из мертвых. Даже часть похоронных обрядов (омывание пола после выноса мертвеца) направлена на то, чтобы оградить живых от воздействия скончавшихся.
Главная причина неприязни к мертвецам та что и к нечистотам – брезгливость к разлагающейся плоти и осознание ее вреда. Мертвое тело выделяет различные опасные патогены и токсины.
Еще одной причиной является подсознательное восприятие мертвеца как жертву хищника. Мозг вопреки очевидному сигнализирует, что рядом опасность. Ну и наш разум приходит в замешательства от различных сигналов – часть систем распознает покойного как живого, а другая сообщает, что рядом неживое тело.
Опубликовано: Staalker
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