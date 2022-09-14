Почему люди боятся мертвецов

Антропологи и археологи практически единогласно утверждают, что люди боялись и продолжают бояться мертвецов. Да часть наших современников может подтвердить страх по отношению к умершим на собственном примере.

При раскопках захоронений практически всех древних культур находятся подтверждения загрязнения или какого-либо осквернения тел, сделанных с целью, чтобы усопший не восстал из мертвых. Даже часть похоронных обрядов (омывание пола после выноса мертвеца) направлена на то, чтобы оградить живых от воздействия скончавшихся.

Главная причина неприязни к мертвецам та что и к нечистотам – брезгливость к разлагающейся плоти и осознание ее вреда. Мертвое тело выделяет различные опасные патогены и токсины.

Еще одной причиной является подсознательное восприятие мертвеца как жертву хищника. Мозг вопреки очевидному сигнализирует, что рядом опасность. Ну и наш разум приходит в замешательства от различных сигналов – часть систем распознает покойного как живого, а другая сообщает, что рядом неживое тело.