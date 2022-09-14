Актер Александр Мохов рассказал, с кем теперь живет ведущий Борис Корчевников

Он сообщил, что в квартире популярного тележурналиста поселился беженец из пригорода Киева.

Борис Корчевников известен своей патриотической позицией. Телеведущий не раз ездил на Донбасс и Луганск с благотворительной миссией. Ведикодушие звезды восхищает его коллег, в том числе - актера Александра Мохова, сообщает СтарХит.

«Мы знакомы 30 лет. Борис еще мальчиком в Театре Табакова играл в спектакле «Матросская тишина». На днях он рассказал, что у него дома сейчас живет беженец из Бучи - маленького городка под Киевом, где я постоянно снимал. Кто-то скажет: мол, хороший политический шаг. А мне кажется, это - хороший человеческий шаг» - считает 59-летний Мохов.

Сам Корчевников предпочитает не рассказывать о своих добрых делах, но при этом не скрывает переживаний за Родину.

«Россия похожа на Бога. Нет, правда, похожа. Не всегда, но в лучшие моменты истории, при лучших правителях, которые явно его слышали, она на него походила. Как-то я писал об этом, а ночью, вглядываясь в киевскую тьму, только уверился. Бог очень долготерпелив, он очень деликатен. И ищет, за что спасти, а не за что - наказать. Если есть хоть один шанс, хотя бы половина шанса на спасение, Бог будет ждать», — цитирует издание высказывания тележурналиста в соцсети.

Работа и благотворительность занимают все время Бориса Корчевникова, потому личную жизнь он пока не построил. Тем не менее, популярный телеведущий признался, что не теряет надежды найти достойную девушку и стать отцом.

«Мама называет меня дедом, ведь я в свои 39 не женат», — откровенно признался Корчевников в передаче «Судьба человека» в прошлом году.