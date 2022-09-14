Ученые проверили, как рождение первенца влияет на мозг мужчины, результат их потряс

Как выяснилось, молодой отец лишается части мозга, причем независимо от возраста папы.

После рождения первенца мозг мужчины усыхает на 1–2 процента. Такой вывод в результате исследований сделали ученые из Испании и США, сообщает Вокруг света.

В эксперименте, который они провели, приняли участие две группы добровольцев, которые должны были стать папами. Всего в исследовании были задействавны 40 мужчин из Испании и США.

Еще 17 бездетных испанцев, не планировавших стать отцами в ближайшем будущем, вошли в контрольную группу.

Эксперимент ставил целью выяснить, приводит ли статус отца к анатомическим изменениям в объеме, площади, толщине коры головного мозга. Первое обследование мужчин прошло до беременности женщины, второе - во время нее, а финальное - через несколько месяцев после того, как малыш появился на свет.

Оказалось, что мозг на самом деле меняется в сторону сокращения, причем независимо от возраста папы. Результаты своих исследований ученые опубликовали в журнале Cerebral Cortex.