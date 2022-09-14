Огнестрельное оружие на Луне: будет стрелять или нет

Стрелять на Луне (по крайней мере официально) пока еще никто не пробовал, поэтому доказательств еще не имеется. Но большинство ученых полагает, что выстрелить удастся.

Для горения пороха подвода кислорода извне не требуется, да и капсюль также не требует кислород, чтобы поджечь порох. Сопротивления воздуха на земном спутнике не имеется (там, по нашим понятиям) царит вакуум. Так что пуля даже должна пролететь больше, чем на Земле.

Но вот насчет срабатывания механизма оружия приводящего к выстрелу есть сомнения. В вакууме смазка начнет усиленно испаряться, да и температура на Луне явно не укладывается в заданные эксплуатационные параметры. Это может привести к заклиниванию оружия из-за недостатка смазки или тепловых деформаций. Скорость износа пистолета или автомата также значительно увеличится.