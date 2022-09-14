В Варшаве задержан белорусский журналист, молодофронтовец Артем Дубский
Артем уехал в Варшаву в 2010 году после того, как отсидел за участие в простеах против властей Беларуси, которые организовывал «Молодой фронт» в 2008 году.
В Польше белорус продолжал заниматься журналистикой. И, как утверждает БЕлТА, поменял свои взгляды и все больше критических репортажей выпускал о польских чиновниках.
За один из таких репортажей он и поплатился. Артем получил посылку из Беларуси и ему не понравилось, что ее целостность была нарушена.
Он покритиковал власти за перлюстрацию отправлений белорусов, которые проживают в Польше. В итоге был наказан тюремным сроком.
Отметим, что Артем был признан в Беларуси политзаключенным, признают ли его заключение с политической окраской в Польше, пока не известно.
Опубликовано: Тарас Медведев
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