В Варшаве задержан белорусский журналист, молодофронтовец Артем Дубский

Артем уехал в Варшаву в 2010 году после того, как отсидел за участие в простеах против властей Беларуси, которые организовывал «Молодой фронт» в 2008 году.

В Польше белорус продолжал заниматься журналистикой. И, как утверждает БЕлТА, поменял свои взгляды и все больше критических репортажей выпускал о польских чиновниках.

За один из таких репортажей он и поплатился. Артем получил посылку из Беларуси и ему не понравилось, что ее целостность была нарушена.

Он покритиковал власти за перлюстрацию отправлений белорусов, которые проживают в Польше. В итоге был наказан тюремным сроком.

Отметим, что Артем был признан в Беларуси политзаключенным, признают ли его заключение с политической окраской в Польше, пока не известно.