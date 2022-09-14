Кадыров опроверг слухи об отступлении армии России в ходе спецоперации

Глава Чечни Рамзан Кадыров утверждает, что российские войска не отступают во время боевых действий на Украине.

В среду днём Рамзан Кадыров публично заявил, что его возмущают негативные комментарии в интернете, в которых люди распространяют слухи, способствующие возникновению успехов в спецоперации армии РФ на территории всей Украины. По словам Кадырова, за всю спецоперацию российские войска нигде и никуда не отступали.

Также Рамзан Кадыров подчеркнул, что ВС РФ нередко прибегают к тонким тактическим манёврам, поскольку не могут уничтожать украинских солдат вместе с гражданским населением.