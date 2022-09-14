Какие люди склонны чаще всего флиртовать на работе – начальники или неудачники

Популярные в обществе анекдоты о близких отношениях между начальником и его секретаршей, как выяснилось, хотя и имеют под собой реальную основу, не настолько правдивы, как полагают многие.

Социологи из университета Калифорнии провели исследование с целью установить, кто из работников стремится начать флиртовать на рабочем месте.

Выяснилось, что обычно стремятся к флирту личности, которые высоко ставят собственную сексуальную привлекательность. Они уверены, что автоматически интересуют противоположный пол и не встретят отказа. Вот только обычно это не начальствующий состав, а личности невысоко находящиеся на карьерной лестнице.

И да, есть четкая гендерная зависимость от пола – мужчины значительно чаще женщин стремятся завязать флирт на рабочем месте. Так они компенсируют собственные неудачи в продвижении по службе.