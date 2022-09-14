Кадыров заявил о желании объявить по всей стране военное положение

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о том, как хотел бы вести боевые действия в рамках специальной военной операции на Украине.

В среду, 14 сентября 2022 года, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров решил рассказать своим подписчикам в мессенджере Telegram, что если бы он мог повлиять на способ проведения спецоперации на Украине, то непременно бы «объявил по всей стране военное положение и применил бы любое вооружение».

Данное желание, не как глава Чечни, а как «гражданин, патриот и доброволец», Кадыров объяснил тем, что в ходе СВО союзные силы уже не просто освобождают от гнёта киевского режима республики Донбасса, но и «воюют с целым блоком НАТО».

Однако чеченский лидер Рамзан Кадыров отметил, что принятие данного решения не входит в его компетенцию, поэтому просто призвал всех граждан молиться за бойцов союзных войск, «чтобы все вернулись живыми и здоровыми, с победой».