Армения попросила Россию и ОДКБ о военной помощи

Правительство Армении запросило военную помощь у ОДКБ в связи с началом конфликта с Азербайджаном.

14 сентября правительство Армении официально затребовало у членов Организации договора о коллективной безопасности военную помощь в связи с манифестацией вооружённого конфликта с Азербайджаном в приграничных территориях. По данным Еревана, азербайджанские военные нарушили территориальную целостность Армении, ввиду чего ОКДБ должны помочь в её восстановлении.

Днём ранее состоялось заседание срочной онлайн-сессии ОДКБ, в рамках которой было решено, что 15 сентября генсек организации  Станислав Зась и наблюдательная миссия приедет в Армению.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 













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