Армения попросила Россию и ОДКБ о военной помощи
Правительство Армении запросило военную помощь у ОДКБ в связи с началом конфликта с Азербайджаном.
14 сентября правительство Армении официально затребовало у членов Организации договора о коллективной безопасности военную помощь в связи с манифестацией вооружённого конфликта с Азербайджаном в приграничных территориях. По данным Еревана, азербайджанские военные нарушили территориальную целостность Армении, ввиду чего ОКДБ должны помочь в её восстановлении.
Днём ранее состоялось заседание срочной онлайн-сессии ОДКБ, в рамках которой было решено, что 15 сентября генсек организации Станислав Зась и наблюдательная миссия приедет в Армению.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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