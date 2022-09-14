Огненная Земля: кто и почему ее так назвал
Если бы Огненной Землей назвали Камчатку или Курильскую гряду не было бы ничего удивительного – там изрядное количество действующих вулканов, да и Долина гейзеров тоже имеет значение.
Оконечность Южной Америки извергающимися вулканами похвастаться не может. Значит дело в чем-то другом.
История с названием ведет свой отсчет с 1520, когда флотилия Фернанду Мегальяеша (Фернана Магеллана) плыла между оконечностью южноамериканского материка и каким-то островом по проливу, который впоследствии назовут именем великого португальского мореплавателя.
И во время неспешного продвижения внимание мореплавателей привлекло большое количество костров, которые жгли на острове туземцы (впоследствии поименованные индейцами).
Вот из-за этих костров, буквально полыхающих по ночам, остров и получил имя Огненной Земли.
Опубликовано: Staalker
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