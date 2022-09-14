Кадыров назвал военную стратегию ВС России более тонкой, чем у Украины
14 сентября Кадыров сообщил, что российская военная стратегия является более тонкой, чем украинская.
Вечером среды Рамзан Кадыров опубликовал новый пост в одной из социальных сетей, где заявил, что действия российских военных в некоторых участках спецоперации на Украине следует расценивать как тактические манёвры, а не как отступление.
По мнению Кадырова, военная стратегия России более тонкая, чем искусство войны украинских коллег.
Также Рамзан Кадыров призвал всех комментирующих результаты спецоперации в интернете отказаться от политики распространения ложных сведений о её провальности.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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