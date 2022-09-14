Экс-жена Пьера Нарцисса на вечере его памяти избила любовницу певца

Возлюбленная исполнителя Ксения Грин без приглашения пришла на мероприятие, и спровоцировала Валерию Калачеву на драку.

Бывшая жена Пьера Нарцисса организовала вечер его памяти. Мероприятие объединило близкий круг покойного, сообщает СтарХит.

Все было мирно, пока не пришла Ксения Грин, которая называет себя любовницей Пьера. Как уточняет издание, Ксения ранее распускала нелестные слухи о Валерии, и та решила за себя постоять. Экс-супруга артиста схватила соперницу за волосы и пустила в ход кулаки. А Грин вызвала полицию.

«Из звезд пришли Миша Гребенщиков, Ира Ортман, Катя Лель. В конце вечера, где-то в 22-23 часа, заявилась Ксения Грин. Как к себе домой! И Лера просто вышвырнула ее. Та ушла, стала кому-то звонить. Спустя 10 минут стала долбиться в заведение, где проходило все. Вышла охрана, мы и гости были в шоке", - рассказал концертный директор Нарцисса Сергей Дворцов.

По словам Дворцова, Грин угрожала и ему, и Валерии.

"Лера не выдержала, пошла разбираться. Сначала на словах, а потом завязалась драка. Лера начала мутузить Ксению, потому что та спровоцировала. Все это закончилось нарядом полиции. Лера написала заявление, и Грин тоже - она обвинила Леру в нанесении побоев", - раскрыл детали вечера певца его директор.

Ранее Калачева просила Грин не лезть в ее семью, не тревожить память Пьера Нарцисса ложной информацией о якобы своем «романе».