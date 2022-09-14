WSJ: экономическая война с Россией ударила по заводам Европы

Американский эксперт Пол Хэннон заявил, что санкционные ограничения Запада введённые против России нанесли мощный удар по заводам Европы.

14 сентября обозреватель американской деловой газеты The Wall Street Journal Пол Хэннон заявил, что антироссийские санкции, которые ввели страны Запада в надежде ослабить Россию, нанесли удар по заводам Европы.

Хэннон утверждает, что резкий скачок цен на энергоресурсы негативно отразится на европейской промышленности, поэтому уже этой зимой многие предприятия в Европе будут вынуждены сократить объёмы производства из-за снижения показателя рентабельности.