Как марсиане в 1938 году вторглись на побережье США

В 1938 году CBS явно не была лидером в списке американских радиокорпораций. Но финт ушами, предпринятый компанией накануне Хэллоуина 30 октября.

В этот вечер на волнах ведущих радиостанций жителям Нью-Йорка ничего интересного услышать не удавалось, поневоле пришлось настроиться на CBS. Правда начало радиотрансляции большинство слушателей захватить не смогли, но оторваться от передачи было практически невозможно.

Радиокомментаторы сообщали о сверхчрезвычайном событии, ферма в Нью-Джерси полыхает по причине упавшего на нее метеорита. Но подобный пожар оказался пустяком – поскольку упал на ферму не метеорит, это был марсианский космический корабль.

Вскоре экстренно выехавший корреспондент компании начинает передавать ужасные новости, корабли с Марса прибывают один за другим, выходящие из них пришельцы убивают всех вокруг и продвигаются к Нью-Йорку.

Город охватила паника. Жители Нью-Йорка, стремясь вырваться из города, забили автомобилями дороги. Ну а сообщение, что радиослушатели прослушали радиопостановку Орсона Уэллса по роману Герберта Уэллса Война миров мало кто слышал. Когда паника улеглась, CBS ворвалась в число медийных лидеров США.