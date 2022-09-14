Как марсиане в 1938 году вторглись на побережье США
В 1938 году CBS явно не была лидером в списке американских радиокорпораций. Но финт ушами, предпринятый компанией накануне Хэллоуина 30 октября.
В этот вечер на волнах ведущих радиостанций жителям Нью-Йорка ничего интересного услышать не удавалось, поневоле пришлось настроиться на CBS. Правда начало радиотрансляции большинство слушателей захватить не смогли, но оторваться от передачи было практически невозможно.
Радиокомментаторы сообщали о сверхчрезвычайном событии, ферма в Нью-Джерси полыхает по причине упавшего на нее метеорита. Но подобный пожар оказался пустяком – поскольку упал на ферму не метеорит, это был марсианский космический корабль.
Вскоре экстренно выехавший корреспондент компании начинает передавать ужасные новости, корабли с Марса прибывают один за другим, выходящие из них пришельцы убивают всех вокруг и продвигаются к Нью-Йорку.
Город охватила паника. Жители Нью-Йорка, стремясь вырваться из города, забили автомобилями дороги. Ну а сообщение, что радиослушатели прослушали радиопостановку Орсона Уэллса по роману Герберта Уэллса Война миров мало кто слышал. Когда паника улеглась, CBS ворвалась в число медийных лидеров США.
Опубликовано: Staalker
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Стремоусов: армия Украины готова есть детей в Херсоне
Украинский журналист Пономаренко заявил о потерях ВСУ в боле 10 000 в результате «контрнаступу»
ВСУ ведут интенсивный обстрел села Красный Хутор в Белгородской области
WSJ: экономическая война с Россией ударила по заводам Европы
Глава Еврокомиссии признала десятикратное удорожание российского газа в Европе