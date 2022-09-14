Исследователи обнаружили новый ключ к свиткам Мертвого моря

Это были два мальчика-пастушка, которые весной 1947 года сделали одну из самых важных археологических находок.

В пещере на западном берегу Мертвого моря они нашли многочисленные глиняные кувшины, в которых благодаря крайне сухому климату сохранились многочисленные древние свитки. Они содержали еврейские писания, написанные до того, как римляне завоевали Иерусалим в 70 году нашей эры, в том числе многочисленные книги еврейской Библии, написанные между 250 и 250 годами до нашей эры и 40 г. н.э. Впоследствии в Хирбет-Кумране были обнаружены другие пещеры с письменами.

Однако более 15 000 так называемых кумранских текстов в основном представляют собой фрагменты, напоминающие кусочки головоломки. Сложная работа по объединению их в более крупные тексты может быть значительно облегчена с помощью нового метода, который группа под руководством израильского биохимика Одеда Рехави из Тель-Авивского университета представила в специализированном журнале Cell. Ученые проанализировали ДНК шкур животных, на которых были написаны тексты, и таким образом получили важные сведения о том, какие фрагменты могут принадлежать друг другу.

До сих пор исследователи пытались собрать кусочки текста вместе, как головоломку. При этом они прежде всего руководствовались внешними данными – почерком, формой букв, начертанием. Рехави и его коллеги утверждают, что, если бы у носителя текста был общий геном, было бы намного проще идентифицировать части текста.

Они исходят из правдоподобной идеи о том, что документы, сделанные из кожи животного, должны принадлежать друг другу. Как показывают анализы, древние писцы в основном использовали пергамент из овечьей шкуры. Команда объединяет это новое открытие с дальнейшим предположением о том, что рулоны из шкур близкородственных овец также связаны друг с другом.

Рехави и его соавторы смогли продемонстрировать силу своего метода на примере. Они исследовали на пергаменте два фрагмента, которые ранее исследователи связывали с одним текстом. Оказалось, однако, что только одно произведение было написано на овечьей шкуре, а другое — на коровьей. Ученый- классик Ноам Мизрахи из Тель-Авивского университета приходит к выводу, что фрагмент, сделанный из воловьей кожи, скорее всего, возник в другом месте, поскольку рядом с Хирбет-Кумраном было невозможно разведение коров.

Однако команда Рехави признает, что анализ ДНК может дать лишь новый ключ к изучению кумранских текстов. Однако ученые надеются, что в будущем смогут исследовать и другие роли. Для многих генетический анализ не проводился.

Библеист Эмануэль Тов, почетный профессор библеистики Еврейского университета в Иерусалиме, говорит об «чрезвычайно важном проекте». Техническая работа представляет собой решающий шаг вперед в исследованиях в этой области, а также очень перспективна в отношении будущих исследований. Анализ древней ДНК из свитков — «большой шаг вперед». Хотя у этого типа ДНК-тестирования нет недостатков, «это исследование необходимо расширить на гораздо большее количество образцов и, в конечном итоге, на большую базу данных», — сказал Тов.

Жителей близлежащего поселения, которое долгое время считалось резиденцией ессеев, группы аскетов в древнем иудаизме, часто называют владельцами и, возможно, авторами кумранских текстов. Тем временем исследования руин делают вероятными другие интерпретации. Место Мертвого моря, по- видимому, не было заселено какой-либо общиной, которая придерживалась строгих правил ессеев.

Также возможно, что тексты поступали из библиотек, переданных на аутсорсинг во время войны с римлянами. Это также объясняет то, сколько времени потребовалось для его создания, около 300 лет, и число более 800 писателей, которые были идентифицированы до сих пор.