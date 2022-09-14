Чистотел против крота: не вредит экологии, удобряет землю

Считать, что крот приносит пользу огороду - заблуждение. Это однозначно вредитель. Он портит корневую систему, а также поедает дождевых червей и тем самым ухудшает плодородие почв

Да, кроты разрыхляют землю и иногда поедают проволочника и хруща. Но вреда он этих животных куда больше.

Вероятность появления вредителя на огороде повышается на участках, приближенных к кустам, лесу, густым зарослям.

Кроты могут надоедать дачникам круглый год: зимой зверьки не впадают в спячку.

Какой вред бывает от кротов

Животные поднимают землю над грядками, из-за чего корни растений усыхают.

Питаются вредители дождевыми червями, а те, в свою очередь улучшают структуру почвы, делают ее плодороднее.

Способы борьбы

Капканы

Жестокий, но радикальный метод. Устройство устанавливается в свежие кротовьи ходы. Проверять его надо хотя бы раз в неделю.

Иногда нужно долго ждать, чтобы крот попался в ловушку: подземные ходы достигают до нескольких километров.

И все же животное рано или поздно пройдет по всем вырытым коридорам, чтобы проверить их проходимость и расчистить засоры.

Отпугивание

Отпугнуть крота с участка можно запахом керосина или аммиака. Для этого надо любую ветошь пропитать указанными веществами и заложить ею подземные ходы.

Но есть большой минус такого способа: он отнюдь не экологичен, приносит вред почве и всем ее обитателям, в том числе и дождевым червям.

Чистотел

Растение обитает почти повсеместно, оно может служить отличным удобрением и при этом хорошо отпугивает кротов.

Чистотел нужно измельчить вместе с корешками, полученной массой закрыть норки животного. Вредитель не любит запах чистотела и быстро уйдет с огорода.