В одном из городов Германии запретили проституцию, понизили градус и на улице
В городе Хайльбронне, земля Баден-Вюртемберг со среды работает запрет на уличную проституцию.
Проституция была запрещена на улице со среды, первоначально на три месяца. Но город решил получить бессрочный запрет от облсовета, сообщили в главке местной полиции.
Причиной запрета являются уголовные преступления и споры, в которых пострадали некоторые проститутки.
В последнее время полиция вместе с городскими властями все чаще контролировала территорию вокруг улицы и преследовала нарушителей уголовными делами.
Запрет призван предотвратить административные правонарушения и дальнейшее обострение ситуации.
Опубликовано: Тарас Медведев
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