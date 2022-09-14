В одном из городов Германии запретили проституцию, понизили градус и на улице

В городе Хайльбронне, земля Баден-Вюртемберг со среды работает запрет на уличную проституцию.

Проституция была запрещена на улице со среды, первоначально на три месяца. Но город решил получить бессрочный запрет от облсовета, сообщили в главке местной полиции.

Причиной запрета являются уголовные преступления и споры, в которых пострадали некоторые проститутки.

В последнее время полиция вместе с городскими властями все чаще контролировала территорию вокруг улицы и преследовала нарушителей уголовными делами.

Запрет призван предотвратить административные правонарушения и дальнейшее обострение ситуации.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

 













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