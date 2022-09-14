Моника Левински отреагировала на смерть адвоката, который раскрыл ее связь с Клинтоном
Моника Левински сдержанно и сочувственно отреагировала на смерть Кена Старра, бывшего независимого адвоката, чье расследование в отношении Билла Клинтона помогло раскрыть ее роман с президентом.
Страрр умер в 76 лет. В свое время Левински говорила, что он превратил ее жизнь в ад.
Левински была стажером в Белом доме в середине 1990-х, когда ей было немного за 20, когда у нее начались отношения с Клинтоном, которые впоследствии Старр задокументировал в мельчайших подробностях.
Первоначально Старра наняли для расследования сделки с недвижимостью в Арканзасе, в которой участвовали Билл и Хиллари Клинтон, но его расследование изменилось после того, как он узнал об обвинениях в личном поведении президента.
Левински отрицала их роман под присягой, но не знала, что ее бывшая коллега Линда Трипп записывала их телефонные разговоры о Билле Клинтоне и передала их Старру.
Левински с ужасом вспоминала, как в 1998 году ее часами допрашивали прокуроры Старра — но не сам Старр — и угрожали ей тюрьмой, если она не будет сотрудничать с их расследованием, от чего она сначала отказалась.
Несколько месяцев спустя она согласилась дать показания по делу и передала прокуратуре платье, запачканное спермой президента, в обмен на неприкосновенность.
Позже Левински писала, что ей поставили диагноз посттравматическое стрессовое расстройство, в основном из-за того, что ее публично разоблачили и подвергли остракизму.
Но, начав с эссе Vanity Fair в 2014 году и выступления на TED в 2015 году на тему «Цена позора», она стала широко уважаемой активисткой по борьбе с издевательствами.
Опубликовано: Светлана Репина
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Моника Левински отреагировала на смерть адвоката, который раскрыл ее связь с Клинтоном
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