Спикер Кремля Дмитрий Песков назвал актуальной военную спецоперацию на Донбассе, ознакомившись с проектом о гарантиях безопасности Украины, который озвучили в Киеве.

По всем раскладам этот документ указывает, что Зеленский стремится втянуть Украину в НАТО.

Тем самым киевский режим и его гаранты-союзники продемонстрировали стремление расширения блока на восток, а значит сохраняется угроза безопасности России.

Кроме того, в документе четко подчеркнуто нежелание Киева сохранить нейтральный статус Украины.

В этой связи военная спецоперация на Донбассе обретает еще большую актуальность, заметил Песков.