Песков назвал проект о гарантиях безопасности Украины доказательством своевременности СВО
Спикер Кремля Дмитрий Песков назвал актуальной военную спецоперацию на Донбассе, ознакомившись с проектом о гарантиях безопасности Украины, который озвучили в Киеве.
По всем раскладам этот документ указывает, что Зеленский стремится втянуть Украину в НАТО.
Тем самым киевский режим и его гаранты-союзники продемонстрировали стремление расширения блока на восток, а значит сохраняется угроза безопасности России.
Кроме того, в документе четко подчеркнуто нежелание Киева сохранить нейтральный статус Украины.
В этой связи военная спецоперация на Донбассе обретает еще большую актуальность, заметил Песков.
Опубликовано: Тарас Медведев
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