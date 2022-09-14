Bloomberg сообщает об огромных финансовых потерях России со ссылкой на секретный документ
Издание Bloomberg со ссылкой на внутренний документ Минфина России сообщает, что финансовый сектор страны понес сотни миллиардов долларов прямых убытков от масштабных санкций, введенных США и их союзниками.
Информация была включена в презентацию для встречи официальных лиц на высшем уровне по реагированию на санкции, состоявшейся в прошлом месяце.
Источники Bloomberg, присутствовавшие на мероприятии, подтвердили содержание отчета на условиях анонимности.
В документе говорится о значительных удара по фондовому рынку, банковскому капиталу, а также о валютных резервах на сумму 300 млрд долларов, замороженных ограничениями.
В презентации также перечислены повреждения финансовой инфраструктуры, в том числе 80% активов банковского сектора, подпавших под санкции, отключение службы обмена финансовыми сообщениями Swift и потеря доступа к ключевому оборудованию и программному обеспечению.
В ней говорится, что инструменты, включая деривативы, хеджирование, еврооблигации и первичное публичное размещение акций, практически исчезли.
В отчете не указывается общая стоимость удара от санкций, которые сосредоточены на финансовой системе и не учитывают влияние на экономику в целом.
На днях Владимир Путин заявил, что Россия уверенно справляется с внешним давлением, а экономика стабилизируется и выходит на траекторию роста.
Опубликовано: Светлана Репина
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