Издание Bloomberg со ссылкой на внутренний документ Минфина России сообщает, что финансовый сектор страны понес сотни миллиардов долларов прямых убытков от масштабных санкций, введенных США и их союзниками.

Информация была включена в презентацию для встречи официальных лиц на высшем уровне по реагированию на санкции, состоявшейся в прошлом месяце.

Источники Bloomberg, присутствовавшие на мероприятии, подтвердили содержание отчета на условиях анонимности.

В документе говорится о значительных удара по фондовому рынку, банковскому капиталу, а также о валютных резервах на сумму 300 млрд долларов, замороженных ограничениями.

В презентации также перечислены повреждения финансовой инфраструктуры, в том числе 80% активов банковского сектора, подпавших под санкции, отключение службы обмена финансовыми сообщениями Swift и потеря доступа к ключевому оборудованию и программному обеспечению.

В ней говорится, что инструменты, включая деривативы, хеджирование, еврооблигации и первичное публичное размещение акций, практически исчезли.

В отчете не указывается общая стоимость удара от санкций, которые сосредоточены на финансовой системе и не учитывают влияние на экономику в целом.

На днях Владимир Путин заявил, что Россия уверенно справляется с внешним давлением, а экономика стабилизируется и выходит на траекторию роста.