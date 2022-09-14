CNN: Байден предложил назначить Линн Трейси новым послом США в России

Джо Байден предлагает кандидатуру Линн Трейси на пост американского посла в РФ.

Вечером 14 сентября американский телеканал CNN сообщил, что Джо Байден выдвинул кандидатуру Линн Трейси на пост посла Соединённых Штатов в России, теперь назначение данной персоны на соответствующую должность должен одобрить Конгресс США. Ранее американским послом в РФ был Джон Салливан, который покинул Москву накануне.

Многие западные СМИ сходятся во мнении о том, что пост посла США в России может пустовать многие месяцы, поскольку кандидатуру от Байдена могут не одобрить ни Россия, ни американские конгрессмены.