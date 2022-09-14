В порту Гамбурга протестировали элетротягачи Nikola

В порту Гамбурга стартовал тестовый пробег электрических тягачей-полуприцепов американского производителя коммерческих автомобилей Nikola.

На первом этапе должны быть испытаны три автомобиля типа «Nikola Tre» с различными вариантами зарядки. На втором этапе другие транспортные средства должны быть полностью интегрированы в портовые операции. На этом этапе также планируется установить зарядную инфраструктуру, как сообщила администрация порта HPA в среду.

Испытания восходят к соглашению, которое HPA заключило с Nikola и итальянским производителем коммерческих автомобилей Iveco. Около года назад Iveco и Nikola открыли совместный завод по производству грузовых автомобилей в Ульме.

«Соглашение регулирует двухэтапный тестовый запуск и поставку в общей сложности до 25 седельных тягачей Nikola Tre BEV экспедиторам в порту Гамбурга», — говорится в сообщении HPA.

Цель состоит в том, чтобы как можно быстрее создать порт с нулевым уровнем выбросов и стать пионером в применении технических инноваций.

«Порты играют решающую роль в обезуглероживании и контроле загрязнения воздуха», — сказал глава HPA Йенс Мейер.

Согласно предоставленной информации, Nikola Tre BEV представляет собой электромобиль совершенно новой конструкции, который выпускают на специально построенном заводе в Ульме.

Главой моторного подразделения Nikola, базирующегося в Фениксе (Аризона), является бывший босс Opel Майкл Лохшеллер.

«Сильные партнеры, такие как порт Гамбурга, являются еще одним доказательством того, что Nikola Tre BEV является правильным грузовиком для компаний, которые хотят делать больше, чем просто говорить об изменении климата», — сказал Лохшеллер в начале пробного запуска в порту.