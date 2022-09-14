Не так давно Эфиопия была одной из самых быстрорастущих экономик, а сейчас страдает из-за войны

Когда-то Эфиопия была одной из самых быстрорастущих экономик Африки. Эфиопия переживает тяжелые времена, поскольку война в ее регионе Тыграй возобновилась, а уставшие граждане вдали от фронта умоляют о мире.

Эфиопы переживают самую высокую за десятилетие инфляцию, валютные ограничения и растущий долг на фоне сообщений об огромных государственных расходах на военные нужды.

Сообщается, что в начале этого года парламент утвердил дополнительный бюджет на оборону в размере 1,7 млрд долларов.

Во вторник утром удар беспилотника поразил университетский городок в столице Тыграя, Мекеле, в результате чего пострадало неизвестное количество человек.

Эфиопские официальные лица продолжают рисовать радужную картину для страны с населением более 110 млн человек.

Ранее в этом месяце министр планирования и развития Фитсум Ассефа заявил, что экономика продолжает расти на фоне природных и антропогенных проблем.

Но встреча Эфиопской экономической ассоциации в этом месяце показала, что страна страдает, в то время как международные посредники срочно добиваются прогресса в переговорах, чтобы положить конец боевым действиям.

Когда-то Эфиопия врезалась в мировое сознание разрушительным голодом 1980-х годов. С тех пор страна преобразовала свою экономику с помощью мегапроектов, таких как Великая плотина Эфиопского Возрождения, крупнейшая в Африке, и крупномасштабных строительных проектов в Аддис-Абебе, дипломатической столице Африки.

За последнее десятилетие экономика выросла в среднем на 11%. Но в июне Международный валютный фонд заявил, что рост, вероятно, упадет до 3,8% в 2021–2022 годах из-за войны и резкого сокращения донорского финансирования.

Министерство финансов отказалось одобрить финансирование трех индустриальных парков, символов развития Эфиопии, подобного Китаю, сославшись на бюджетное давление.