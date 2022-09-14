Baza: шесть человек ранены после крушения беспилотника в Ставрополье

Вечером 14 сентября в Ставропольском крае упал неопознанный летающий объект, который позднее был определён как беспилотник.

Новостное агентство Baza уведомляет, что вечером среды в Ставропольском крае России упал беспилотный летательный аппарат, что спровоцировало взрыв при его столкновении с землёй. В результате взрыва ранения различной степени тяжести получили шестеро человек включая ребёнка.

По данным издания Baza, к текущему моменту правоохранители не знаю, чей беспилотник, откуда и куда он летел, однако сотрудники СК намерены это выяснить.