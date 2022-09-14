Паулина Поризкова рассказала, как тяжело оставаться в хорошей форме после менопаузы

Супермодель Полина Поризкова показала в Instagram, как она занимается спортом в свои 57 лет и поделилась своими мыслями о фитнесе в этом возрасте.

На видео Поризкова, мать двоих детей, делает жим от плеч с гантелями, ей помогает личный тренер Шелли.

Женщина рассказывает, что оставаться в форме после менопаузы очень сложно, нужно много работать.

Она отметила, что сократила занятия пилатесом и перешла на серьезные персональные тренировки.

Поризкова признается, что много путшествовала, и поэтому ее результаты несколько противоречивы.

Она говорит, что у старения есть недостатки, но проделанная работа уже окупается. Она не такая сильная и гибкая, как в юности, но осознает свои слабости и чувствует себя комфортно.

В комментариях поклонники похвалили Поризкову за то, что она не останавливается на достигнутом, когда дело доходит до старения.

Ее благодаря за то, что она поддерживает собственную форму и мотивирует к этому других, несмотря на возраст.