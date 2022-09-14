МИД Азербайджана предложил Армении гуманитарное прекращение огня

Пресс-служба МИД Азербайджана предложила Армении пойти на гуманитарное перемирие, прекратив огонь.

Вечером 14 августа пресс-служба Министерства иностранных дел Азербайджана сообщила, что Баку предлагает Армении установить режим гуманитарного прекращения огня для остановки боевых действий и недопущения дальнейшей эскалации в регионе.

Новый конфликт между войсками Азербайджана и Армении стартовал в ночь на 13 сентября, к текущему моменту армянские ВС понесли потери в количестве 105 человек погибшими, в то время как азербайджанские войска потеряли 50 человек личного состава в боях.