МИД Азербайджана предложил Армении гуманитарное прекращение огня
Пресс-служба МИД Азербайджана предложила Армении пойти на гуманитарное перемирие, прекратив огонь.
Вечером 14 августа пресс-служба Министерства иностранных дел Азербайджана сообщила, что Баку предлагает Армении установить режим гуманитарного прекращения огня для остановки боевых действий и недопущения дальнейшей эскалации в регионе.
Новый конфликт между войсками Азербайджана и Армении стартовал в ночь на 13 сентября, к текущему моменту армянские ВС понесли потери в количестве 105 человек погибшими, в то время как азербайджанские войска потеряли 50 человек личного состава в боях.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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