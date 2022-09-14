Гутерреш обсудил с Путиным возможное продление зерновой сделки

Генсек ООН Антониу Гуттериш обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным возможную пролонгацию зерновой сделки.

14 сентября Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш в своём пресс-релизе заявил о том, что обсудил с президентом России Владимиром Путиным возможное продолжение участие РФ в продуктовой сделке с дальнейшим её расширением.

Также Гуттериш высказал свои надежды касательно скорейшего устранения препятствий для реализации экспорта произведённых на территории Российской Федерации удобрений, которые как и продовольствие, необходимы для предотвращения глобального кризиса.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 













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