Кадыров подсказал, как переломить ход войны навсегда: «объявить военное положение» и «применить любые виды вооружений»

В последние дни в различных кругах российского общества обсуждаются в том числе и силовые методы завершения войны на Украине.

Один из таких методов предложил Рамзан Кадыров, описав его в виде, которое он выложил в Телеграм.

«...мое мнение как Рамзана Кадырова, я объявил бы военное положение, объявил бы мобилизацию. Начал бы готовить людей к военному положению. Мы не знаем, что будет завтра. У этих шайтанов, которые не придерживаются никакой религии, у них союзников больше становится, потому что они и есть шайтаны. Надо не ждать, пока руководство государства объявит мобилизацию, мы все должны мобилизоваться.

Каждый регион должен дать силы и средства, которые у него есть. Предложить, что они могут, чтобы поддержать наших военных», - отметил Кадыров.

В условиях, когда против России фактически и практически воюет коалиция из более чем 50 стран мира такое предложение совершенно объективно.

Ранее эксперт Сивков отметил, что только политическая позиция России не позволила в апреле пройти ВС РФ парадом в Киеве. Он также предложил обходить укрепрайоны ВСУ большими силами и нападать на них с тыла. Одним словом, правительству РФ предлагают переформатировать СВО в полноценную контртеррористическую операцию.