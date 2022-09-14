Гебрейесус: ВОЗ скоро объявит о завершении пандемии COVID-19

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус утверждает, что коронавирусная пандемия приблизилась к своему завершению.

Лидер Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус утверждает, что человечество находится на пороге окончания пандемии коронавируса, которая началась в декабре 2019 года. По словам Гебрейесуса, в ходе прошлой недели ВОЗ зафиксировала самое малое сообщение о смертях от COVID-19 начиная с марта 2020 года.

Тедрос Адханом Гебрейесус подчёркивает, что все государства мира должны довести вакцинацию населения от коронавируса до ста процентов.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 













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