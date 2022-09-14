Гебрейесус: ВОЗ скоро объявит о завершении пандемии COVID-19
Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус утверждает, что коронавирусная пандемия приблизилась к своему завершению.
Лидер Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус утверждает, что человечество находится на пороге окончания пандемии коронавируса, которая началась в декабре 2019 года. По словам Гебрейесуса, в ходе прошлой недели ВОЗ зафиксировала самое малое сообщение о смертях от COVID-19 начиная с марта 2020 года.
Тедрос Адханом Гебрейесус подчёркивает, что все государства мира должны довести вакцинацию населения от коронавируса до ста процентов.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Fox News: правительство США лжёт о реальном состоянии экономики страны
Производитель iPhone Foxconn построит завод для выпуска микросхем в Индии
Моника Левински отреагировала на смерть адвоката, который раскрыл ее связь с Клинтоном
Антонов: поставки ракет ATACMS Украине приведут к войне между РФ и США
Лукашенко: Беларусь не даст замёрзнуть Европе и Польше в частности