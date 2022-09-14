В Вестминстерском дворце началась гражданская панихида по Елизавете II

Церемония публичного прощания с её Величеством Елизаветой Второй началась в Вестминстерском дворце в столице Соединённого Королевства.

14 сентября гроб с телом Елизаветы II на артиллерийском лафете Королевской конной артиллерии был доставлен из Букингемского дворца в Вестминстерский дворец в столице Великобритании Лондоне, где состоится гражданская панихида по британскому монарху.

Вестминстерский дворец будет открыт для всех желающих отдать дань уважения её Величеству Елизавете Второй до утра понедельника, 19 сентября 2022 года, когда гроб с царствующей на протяжении 70 лет Елизаветой II будет доставлен из Вестминстерского дворца в Вестминстерское аббатство, где пройдет государственная панихида.