В результате ракетного удара в Херсоне погибли четыре человека

Украинские военные нанесли ракетный удар по Херсону, в результате чего погибли 4 мирных жителя города.

В среду вечером, 14 сентября 2022 года, новостное агентство РИА, ссылаясь на представителя экстренных служб, пожелавшего сохранить анонимность, сообщило, что украинские военные нанесли ракетный удар по Таврическому микрорайону города Херсона.

Источник заявил, что в результате атаки со стороны Украины погибли четыре харьковца, двое из которых дети. Также сообщается, что в жилых домах в районе улицы Покрышева взрывной волной выбило окна.