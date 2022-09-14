Путин наградил орденами мужества погибших сотрудников посольства РФ в Кабуле

Владимир Путин принял решение наградить орденами мужества сотрудником посольства России в столице Афганистана.

Вечером 14 сентября пресс-служба московского Кремля сообщила, что Владимир Путин наградил орденами мужества посмертно сотрудников посольства России в Кабуле Михаила Шаха и Кужугета Адыгжы, которые скончались в результате теракта в афганской столице.

Напомним, что террористический акт в Кабуле произошёл возле здания российского посольства 5 сентября. Тогда вооружённый поясом шахида смертник совершил самоподрыв в момент, когда один из российских дипломатов вышел из здания к афганцам с целью рассказать им о конкурсе на получение российской визы.