Соль на дачном участке использовать можно и нужно, но аккуратно и соблюдая дозу

Солью в саду и огороде пользуются многие дачники. Как правило, она нужна для борьбы с вредителями и болезнями. Однако есть свои нюансы в этом деле, о которых надо знать и помнить.

Варианты применения

Против вредителей

Соль изгоняет с огорода муравьев, кротов, мышей и прочих вредителей, живущих в земле

Борьба с фитофторой

Применяют соль при лечении фитофторы, но помогает продукт минимально. Однако соль способствует быстрому созреванию томатов. Растения после обработки теряют листья, поэтому плоды

быстро зреют, а соляная пленка бережет их от фитофторы.

Подкормка

Солью можно подкармливать свеклу, морковь, корнеплоды будут быстрее развиваться и станут слаще.

Фрукты будут вкуснее

Если посыпать кристаллики соли вокруг плодовых культур по снегу весной, вкусовые качества фруктов будут лучше.

Выведение сорняков

Обработка солевым раствором помогает извести сорную траву с огорода.

Особенности использования

Луковую муху можно победить с помощью соляных обработок. Стакан соли размешивается в ведре воды. Раствором надо полить грядку, не попадая на перья лука.

Первый раз надо обработать землю, когда перья начинают желтеть. Второй раз - через 20 дней.

Можно перед высаживанием севка в каждую борозду всыпать немного соли. На 2 кг севка понадобится полпачки. Отличная профилактика появления гнилого лука.

Подкормить свеклу и морковь можно так: на ведро воды берется 50 г соли. Раствор нужен для полива растений и междурядий.

Животных, живущих под землей, изгоняют с огорода таким образом: в норки надо насыпать по половине стакана сухой соли.

Не очень хорошая идея применять соль там, где растут овощи или цветы.

Чем опасна для почвы

Когда в земле много соли, она уплотняется, корни недополучают влагу, плохо усваивают питательные элементы. Возникает хлороз, растения плохо развиваются, снижается урожайность.

Водный раствор соли чреват быстрым расходом гумуса в почве. Поэтому надо дополнительно вносить повышенные дозы органических удобрений.

Чтобы избежать вредного влияния поваренной соли на почву, можно заменить ее калийной. Она более безопасна.