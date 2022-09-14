Соль на дачном участке использовать можно и нужно, но аккуратно и соблюдая дозу
Солью в саду и огороде пользуются многие дачники. Как правило, она нужна для борьбы с вредителями и болезнями. Однако есть свои нюансы в этом деле, о которых надо знать и помнить.
Варианты применения
Против вредителей
Соль изгоняет с огорода муравьев, кротов, мышей и прочих вредителей, живущих в земле
Борьба с фитофторой
Применяют соль при лечении фитофторы, но помогает продукт минимально. Однако соль способствует быстрому созреванию томатов. Растения после обработки теряют листья, поэтому плоды
быстро зреют, а соляная пленка бережет их от фитофторы.
Подкормка
Солью можно подкармливать свеклу, морковь, корнеплоды будут быстрее развиваться и станут слаще.
Фрукты будут вкуснее
Если посыпать кристаллики соли вокруг плодовых культур по снегу весной, вкусовые качества фруктов будут лучше.
Выведение сорняков
Обработка солевым раствором помогает извести сорную траву с огорода.
Особенности использования
Луковую муху можно победить с помощью соляных обработок. Стакан соли размешивается в ведре воды. Раствором надо полить грядку, не попадая на перья лука.
Первый раз надо обработать землю, когда перья начинают желтеть. Второй раз - через 20 дней.
Можно перед высаживанием севка в каждую борозду всыпать немного соли. На 2 кг севка понадобится полпачки. Отличная профилактика появления гнилого лука.
Подкормить свеклу и морковь можно так: на ведро воды берется 50 г соли. Раствор нужен для полива растений и междурядий.
Животных, живущих под землей, изгоняют с огорода таким образом: в норки надо насыпать по половине стакана сухой соли.
Не очень хорошая идея применять соль там, где растут овощи или цветы.
Чем опасна для почвы
Когда в земле много соли, она уплотняется, корни недополучают влагу, плохо усваивают питательные элементы. Возникает хлороз, растения плохо развиваются, снижается урожайность.
Водный раствор соли чреват быстрым расходом гумуса в почве. Поэтому надо дополнительно вносить повышенные дозы органических удобрений.
Чтобы избежать вредного влияния поваренной соли на почву, можно заменить ее калийной. Она более безопасна.
Опубликовано: Храмова Оксана
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