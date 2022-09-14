Здоровый оказался заключен в психбольницу в качестве пациента: могут ли медики отличить психа от здорового

В 1973 году в журнале Science была опубликована статья доктора психологии Дэвида Розенхана в которой ученый рассказал о своем эксперименте, потрясшем основы психиатрии.

Специалист подговорил 12 своих знакомых (часть безработных, другие брали отпуск) выступить в качестве подставных пациентов в разных психиатрических клиниках 5 штатов. Жалобы у всех были схожие (они слышали несуществующие голоса), всех и госпитализировали с вялотекущей шизофренией, кроме одного у которого был обнаружен маниакально-депрессивный синдром. Срок пребывания в лечебнице у 11 пациентов был от недели до 4 недель, их выписали с улучшением, а одному пришлось пробыть целых 52 дня.

Затем Розенхан объявил об эксперименте и что в клиники (а среди них были и дорогие частные, куда племянники нередко определяли нежелающих переходить в лучший мир богатеньких дядюшек) уложили с психзаболеваниями совершенно нормальных людей. владельцы одной из клиник возмутились и потребовали у Розенхана повторить эксперимент, они утверждали, что в их лечебнице подобное невозможно.

Проверка длилась примерно полгода, за это время специалисты клиники выявили 41 подставного пациента подосланного Розенханом. А затем разгорелся скандал еще круче, поскольку хитрый доктор никого не отправлял в качестве подставных пациентов. И поэтому многие начали утверждать, что нет у современной психиатрии способов отличить нормального человека от психа.