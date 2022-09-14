Китай заручился поддержкой 20 стран против доклада ООН о нарушении прав человека в Синьцзяне

Китай выступил с критикой доклада Управления ООН по правам человека (УВКПЧ) о предполагаемых нарушениях в Синьцзяне.

Было зачитано заявление, поддержанное примерно 20 другими странами, критикующими орган ООН за его публикацию и заявляющими, что организация не имеет права на такие поступки.

Но первоначальная поддержка так называемого совместного заявления Пекина в Совете ООН по правам человека была слабее, чем ожидали некоторые наблюдатели, и этот факт может придать смелости критикам Китая.

В отчете от 31 августа, который Китай просил ООН не публиковать, говорится, что были совершены серьезные нарушения прав человека.

Там сказано, что задержание уйгуров и других мусульман в китайском регионе Синьцзян может представлять собой преступления против человечности. Китай категорически отрицает любые злоупотребления.

В настоящее время демократические государства обдумывают возможное историческое ходатайство против Китая, включая возможный следственный механизм на текущем заседании Женевского совета. Но Чэнь Сюй, посол Китая, отверг это как «клевету», заявив, что она основана на лжи.

Представитель Совета ООН сообщил, что на данный момент это заявление подписала 21 страна, включая Египет и Пакистан.

Однако подсчет Reuters показал, что только семь из тех, кто встал на сторону Китая, в настоящее время имеют право голоса в Совете, состоящем из 47 членов, где для принятия резолюций требуется большинство.