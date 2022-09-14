Антонов: заявления США о неучастии в конфликте на Украине нелепы

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов раскритиковал заявления американских политиков о том, что США не являются стороной украинского конфликта.

В среду вечером посол России в Соединённых Штатах Анатолий Антонов сообщил, что американские политики открыто выражают радость успеху украинского контрнаступления на Юге и в Харьковской области, отмечая, что удача боевых действий ВСУ обусловлена прямой поддержкой США.

По мнению Антонова, после таких публичных заявлений администрация Вашингтона более не может отрицать того факта, что Штаты являются прямым участником вооружённого конфликта в Украине, а обратные заявления будут попросту нелепы.