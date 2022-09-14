Le Figaro: поведение главы Еврокомиссии в отношении России злит французов
Постоянные читатели издания Le Figaro раскритиковали главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен за её отношение к России.
Новостное агентство Le Figaro опубликовало статью, в которой сообщило, что сегодня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны Европейского союза ужесточать антироссийские санкции и вводить новые несмотря на все негативные последствия ограничительных мер против РФ для европейского региона.
В ответ на слова фон дер Ляйен читатели Le Figaro завили, что ей не место в большой политике, поскольку бюрократические наклонности лидера Европейской комиссии идут вразрез с национальными интересами государств-участников Евросоюза.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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