Постоянные читатели издания Le Figaro раскритиковали главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен за её отношение к России.

Новостное агентство Le Figaro опубликовало статью, в которой сообщило, что сегодня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны Европейского союза ужесточать антироссийские санкции и вводить новые несмотря на все негативные последствия ограничительных мер против РФ для европейского региона.

В ответ на слова фон дер Ляйен читатели Le Figaro завили, что ей не место в большой политике, поскольку бюрократические наклонности лидера Европейской комиссии идут вразрез с национальными интересами государств-участников Евросоюза.