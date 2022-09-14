Джессика Альба поделилась секретами успеха в жизни и бизнесе

Голливудская звезда и предприниматель Джессика Альба («Фантастическая четверка») хочет продолжить актерскую карьеру, несмотря на то, что работает в своей компании по производству подгузников и косметики The Honest Company.

«Просто заниматься столами и компанией каждый день» было бы для нее слишком скучно, — заявила 41-летняя женщина в среду на Конгрессе Digital X в Кельне. Она любит сниматься в боевиках, где есть действие.

«Они мне нужны — это весело, когда девушки позволяют себе это», - пояснила актриса.

Альба основала «Честную компанию» в 2011 году, в прошлом году американская компания стала публичной, и после IPO ее стоимость была эквивалентна 375 миллионам евро.

На вопрос о ее общем отношении к профессиональной жизни Альба сказала перед кельнской публикой, что давно хотела быть особенно жесткой и демонстративно напористой.

«Долгое время у меня было ощущение, что я должна быть жестче мужчины — жестче, сильнее, настойчивее», сказала Джессика.

Между тем, однако, она поняла, что не нужно демонстративно выпячивать свои силы наружу.

«Нужно быть очень мягким и влиять на людей так, чтобы они этого не замечали. Легче привлечь людей на свою сторону, если вы делаете это с добротой и открытым сердцем», - считает актриса.