Джессика Альба поделилась секретами успеха в жизни и бизнесе
Голливудская звезда и предприниматель Джессика Альба («Фантастическая четверка») хочет продолжить актерскую карьеру, несмотря на то, что работает в своей компании по производству подгузников и косметики The Honest Company.
«Просто заниматься столами и компанией каждый день» было бы для нее слишком скучно, — заявила 41-летняя женщина в среду на Конгрессе Digital X в Кельне. Она любит сниматься в боевиках, где есть действие.
«Они мне нужны — это весело, когда девушки позволяют себе это», - пояснила актриса.
Альба основала «Честную компанию» в 2011 году, в прошлом году американская компания стала публичной, и после IPO ее стоимость была эквивалентна 375 миллионам евро.
На вопрос о ее общем отношении к профессиональной жизни Альба сказала перед кельнской публикой, что давно хотела быть особенно жесткой и демонстративно напористой.
«Долгое время у меня было ощущение, что я должна быть жестче мужчины — жестче, сильнее, настойчивее», сказала Джессика.
Между тем, однако, она поняла, что не нужно демонстративно выпячивать свои силы наружу.
«Нужно быть очень мягким и влиять на людей так, чтобы они этого не замечали. Легче привлечь людей на свою сторону, если вы делаете это с добротой и открытым сердцем», - считает актриса.
Опубликовано: Тарас Медведев
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