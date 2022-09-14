Протестующие требуют отставки Пашиняна из-за мирного договора с Баку
Вечером среды в Ереване стартовали масштабные акции протеста из-за желания Никола Пашиняна подписать мирный договор с Азербайджаном.
14 сентября массовые акции протеста стартовали в армянской столице Ереване в связи с дневным заявлением премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что он принял сложное решение и намерен подписать мирный договор с Азербайджаном, пойдя ему на уступки. В соответствии с мирным договором Армения будет существовать в границах времён СССР.
К текущему моменту протестующие начали ломать ворота в здание парламента Еревана и требуют немедленной отставки премьер-министра Никола Пашиняна.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Fox News: правительство США лжёт о реальном состоянии экономики страны
Производитель iPhone Foxconn построит завод для выпуска микросхем в Индии
Моника Левински отреагировала на смерть адвоката, который раскрыл ее связь с Клинтоном
Антонов: поставки ракет ATACMS Украине приведут к войне между РФ и США
Лукашенко: Беларусь не даст замёрзнуть Европе и Польше в частности