Протестующие требуют отставки Пашиняна из-за мирного договора с Баку

Вечером среды в Ереване стартовали масштабные акции протеста из-за желания Никола Пашиняна подписать мирный договор с Азербайджаном.

14 сентября массовые акции протеста стартовали в армянской столице Ереване в связи с дневным заявлением премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что он принял сложное решение и намерен подписать мирный договор с Азербайджаном, пойдя ему на уступки. В соответствии с мирным договором Армения будет существовать в границах времён СССР.

К текущему моменту протестующие начали ломать ворота в здание парламента Еревана и требуют немедленной отставки премьер-министра Никола Пашиняна.