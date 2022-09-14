Сейм Польши принял резолюцию о требованиях репараций от Германии

Парламент Польши согласовал резолюцию с требованием выплат репараций от немецкого правительства за ущерб, нанесённый польскому государству в годы Второй мировой войны.

Поздно вечером 14 сентября нижняя палата Сейма Польши подавляющим числом голосов приняла резолюцию, которая провозглашает, что Варшава требует выплаты репараций от Берлина за действия нацистской Германии на территории Польши в годы Второй мировой войны.

Днём ранее глава польской правящей партии "Право и Справедливость" Ярослав Качиньский сообщил, что Польша также хотела бы получить репарации от России, однако с нынешним российским правительством Варшава не надеется их получить.