Самый знаменитый отшельник живет в тайге уже 29 лет

Отшельник по имени Тимофей 29 лет живет в якутской тайге в небольшой землянке. Он говорит, что совсем не мерзнет и доволен своей жизнью.

Этого человека зовут Тимофей Меньшиков. Он вырос в детском доме, в армии служил в ВДВ. У него была настоящая, но трагичная любовь, а потом – пристрастие к алкоголю.

От него он и ушел в места, где располагался когда-то лагерь его детского дома. Сейчас ему 60 лет, и он научился обходиться без лекарств, без света и многих других благ цивилизации.

Тимофей рыбачит и охотится, выращивает картофель и сам печет хлеб. Раз в месяц он ездит в соседний населенный пункт, где меняет выловленную рыбу на товары первой необходимости.

У Тимофея есть друг – блогер Олесь Петрович, который навещает его и привозит гостинцы. Когда Олесь выложил в сеть видео об отшельнике, нашелся младший брат Тимофея – Анатолий.

Когда-то его усыновила семья дяди. Потом нашлись еще и сестры, и Олесь привез их к Тимофею в тайгу.

Семья воссоединилась на телепрограмме «Мужское и женское». Выяснилось, что родственник давно искали Тимофея.

Сам он был рад встрече, а потом снова вернулся в тайгу. Менять свой образ жизни отшельник не собирается.