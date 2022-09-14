Самый знаменитый отшельник живет в тайге уже 29 лет
Отшельник по имени Тимофей 29 лет живет в якутской тайге в небольшой землянке. Он говорит, что совсем не мерзнет и доволен своей жизнью.
Этого человека зовут Тимофей Меньшиков. Он вырос в детском доме, в армии служил в ВДВ. У него была настоящая, но трагичная любовь, а потом – пристрастие к алкоголю.
От него он и ушел в места, где располагался когда-то лагерь его детского дома. Сейчас ему 60 лет, и он научился обходиться без лекарств, без света и многих других благ цивилизации.
Тимофей рыбачит и охотится, выращивает картофель и сам печет хлеб. Раз в месяц он ездит в соседний населенный пункт, где меняет выловленную рыбу на товары первой необходимости.
У Тимофея есть друг – блогер Олесь Петрович, который навещает его и привозит гостинцы. Когда Олесь выложил в сеть видео об отшельнике, нашелся младший брат Тимофея – Анатолий.
Когда-то его усыновила семья дяди. Потом нашлись еще и сестры, и Олесь привез их к Тимофею в тайгу.
Семья воссоединилась на телепрограмме «Мужское и женское». Выяснилось, что родственник давно искали Тимофея.
Сам он был рад встрече, а потом снова вернулся в тайгу. Менять свой образ жизни отшельник не собирается.
Опубликовано: Светлана Репина
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