Северную Корею пригласили на похороны Елизаветы II

Представители правительства Великобритании подтвердили, что Северную Корею пригласили на похороны покойной королевы.

Приглашение получит посол Пхеньяна, а также послы Ирана и Никарагуа. На государственные похороны были приглашены все страны, с которыми Соединенное Королевство имеет дипломатические отношения, за исключением России, Беларуси и Мьянмы.

Великобритания и Северная Корея установили дипломатические отношения в 2000 году после 60 лет отсутствия посольств.

Приглашения на уровне послов, выдаваемые вместо приглашения главе государства, могут отражать дипломатическую напряженность.

Но даже если бы приглашение было направлено Ким Чен Ыну, затворнический лидер королевства-отшельника редко путешествует.

Не было направлено приглашение Афганистану поскольку, в прошлом году страну захватили талибы.

Венесуэла и Сирия не были приглашены, потому что у Великобритании нет полных дипломатических отношений с этими странами.

Ожидается, что около 500 иностранных высокопоставленных лиц посетят похороны в понедельник в Вестминстерском аббатстве, что сделает их крупнейшим государственным собранием, которое Великобритания принимала за последние десятилетия.